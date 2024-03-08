فيديو. شاهد: الصليب الأحمر وصعوبة تنفيذ المهمات بسبب القتال في الكونغو

تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمرعلى تعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة المستشفيات المكتظة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونقل الجرحى باستخدام القوارب، من مستشفى "ندوشو" في غوما إلى بوكافو. وكان أربعون بالمائة من هؤلاء الجرحى ضحايا للمدفعية الثقيلة المستخدمة في المناطق المدنية، بما في ذلك بالقرب من مخيمات النازحين في ضواحي غوما. ويتدفق الجرحى على المرافق الطبية التي غالباً ما يهجرها طاقمها الذي اضطر إلى الفرار من القتال. وتعاني المستشفيات من نقص شديد في المعدات ويضطر العاملون الباقون إلى إجلاء المرضى إلى مدن أخرى.

تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمرعلى تعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة المستشفيات المكتظة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونقل الجرحى باستخدام القوارب، من مستشفى "ندوشو" في غوما إلى بوكافو. وكان أربعون بالمائة من هؤلاء الجرحى ضحايا للمدفعية الثقيلة المستخدمة في المناطق المدنية، بما في ذلك بالقرب من مخيمات النازحين في ضواحي غوما. ويتدفق الجرحى على المرافق الطبية التي غالباً ما يهجرها طاقمها الذي اضطر إلى الفرار من القتال. وتعاني المستشفيات من نقص شديد في المعدات ويضطر العاملون الباقون إلى إجلاء المرضى إلى مدن أخرى.