فيديو. صدامات بين الشرطة والمتظاهرين خارج البرلمان أثناء مناقشة موضوع الجامعات الخاصة

اشتبك متظاهرون مع ضباط الشرطة في العاصمة اليونانية أثينا يوم الجمعة، حيث احتشد آلاف المحتجين لمعارضة خطط الحكومة إدخال الجامعات الخاصة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسابيع من المظاهرات، بما في ذلك احتلال عشرات الطلاب لمباني الجامعات. وقد جادلت حكومة يمين الوسط في اليونان بأن الإصلاح سيساعد على جذب العمال المهرة إلى البلاد. بينما تعارض أحزاب المعارضة مشروع القانون على نطاق واسع، بحجة أنه ينتهك الدستور ويمكن أن يخلق نظامًا من مستويين للطلاب.

اشتبك متظاهرون مع ضباط الشرطة في العاصمة اليونانية أثينا يوم الجمعة، حيث احتشد آلاف المحتجين لمعارضة خطط الحكومة إدخال الجامعات الخاصة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسابيع من المظاهرات، بما في ذلك احتلال عشرات الطلاب لمباني الجامعات. وقد جادلت حكومة يمين الوسط في اليونان بأن الإصلاح سيساعد على جذب العمال المهرة إلى البلاد. بينما تعارض أحزاب المعارضة مشروع القانون على نطاق واسع، بحجة أنه ينتهك الدستور ويمكن أن يخلق نظامًا من مستويين للطلاب.