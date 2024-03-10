فيديو. شاهد: إصابات بقصف روسي على خيرسون

وأصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في الانفجار، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وبحسب المتحدثة باسم الإدارة الرئيسية لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية لمنطقة خيرسون، فقد حوصر شخصان مسنان في الطابق الثالث من المبنى المستهدف المكون من خمسة طوابق.