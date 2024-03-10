فيديو. شاهد: التبتيون في المنفى يتجمعون في نيودلهي لإحياء الذكرى الـ65 للانتفاضة الوطنية ضد الصين

ورددوا شعارات من بينها "التبت لم تكن أبدا جزءا من الصين" و"على الصين أن تغادر التبت". وحمل المتظاهرون أعلام التبت وصورا لزعيمهم الروحي الدالاي لاما.

وتعتبر الهند التبت جزءا من الصين، على الرغم من أنها تستضيف المنفيين التبتيين.