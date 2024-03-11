فيديو. شاهد: تجمع حاشد تكريماً لمؤلف "دراغون بول" في بوينس آيرس

تجمع الآلاف من محبي "دراغون بول"،الأحد، عند نصب المسلة التاريخي في بوينس آيرس حداداً على وفاة المؤلف الياباني أكيرا تورياما.ولا يزال المسلسل يحقق نجاحاً في الأرجنتين منذ بثه لأول مرة في منتصف التسعينيات، وقد استمتعت به أجيال عديدة منذ ذلك الحين. وتوفي أكيرا تورياما، مؤلف سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الأكثر مبيعاً "دراغون بول" وغيرها من الرسوم المتحركة الشهيرة التي أثرت في القصص المصورة اليابانية، في الأول من آذار/مارس، حسبما أعلن الاستوديو الخاص به يوم الجمعة.

تجمع الآلاف من محبي "دراغون بول"،الأحد، عند نصب المسلة التاريخي في بوينس آيرس حداداً على وفاة المؤلف الياباني أكيرا تورياما.ولا يزال المسلسل يحقق نجاحاً في الأرجنتين منذ بثه لأول مرة في منتصف التسعينيات، وقد استمتعت به أجيال عديدة منذ ذلك الحين. وتوفي أكيرا تورياما، مؤلف سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الأكثر مبيعاً "دراغون بول" وغيرها من الرسوم المتحركة الشهيرة التي أثرت في القصص المصورة اليابانية، في الأول من آذار/مارس، حسبما أعلن الاستوديو الخاص به يوم الجمعة.