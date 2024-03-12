فيديو. إندونيسيا: الآلاف يؤدون صلاة التراويح في أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا

رحب المسلمون في إندونيسيا بقدوم شهر رمضان، وتجمعوا في في مسجد الاستقلال في جاكرتا، أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، لأداء صلاة "التراويح" بمناسبة بداية شهر رمضان. وتوافد المصلون من المدن المحيطة بجاكرتا، من بينهم بيكاسي وتانجيرانج وسيرانج وباندونج في جاوة الغربية.

رحب المسلمون في إندونيسيا بقدوم شهر رمضان، وتجمعوا في في مسجد الاستقلال في جاكرتا، أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، لأداء صلاة "التراويح" بمناسبة بداية شهر رمضان.

وتوافد المصلون من المدن المحيطة بجاكرتا، من بينهم بيكاسي وتانجيرانج وسيرانج وباندونج في جاوة الغربية.