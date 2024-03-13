فيديو. شاهد: عودة طاقم "كرو7" بسلام إلى الأرض بعد رحلة فضائية استمرت 6 أشهر

بعد رحلة علمية استمرت 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، عاد طاقم "كرو 7" بسلام إلى الأرض.

وغادرت كبسولة "SpaceX Dragon" محطة الفضاء الدولية يوم الإثنين حاملةً رواد الفضاء الأربعة، وحطت في خليج المكسيك بالقرب من بينساكولا بولاية فلوريدا عند حوالي الساعة 5:47 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1147 بتوقيت غرينتش) صباح الثلاثاء.

وهكذا، اختتم طاقم "كرو7" مهمة ناجحة مليئة بالإنجازات العلمية والتجارب الملهمة، تاركين محطة الفضاء الدولية بيد طاقم "كرو8" الذي وصل الأسبوع الماضي ليكمل مسيرة البحث العلمي في الفضاء.