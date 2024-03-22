سيدة هندية تحتفل بمهرجان الألوان الهندوسي، في حيدر أباد، الهند
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فيديو. انطلاق الاحتفالات بعيد هولي "مهرجان الألوان" في الهند

يظهر الفيديو بدأ مراسيم مهرجان هولي أو عيد الألوان الشعبي، والذي يعد مناسبة مهمة للهندوس يتم الاحتفاء به منذ مئات السنيين.

يظهر الفيديو بدأ مراسيم مهرجان هولي أو عيد الألوان الشعبي، والذي يعد مناسبة مهمة للهندوس يتم الاحتفاء به منذ مئات السنيين.

ويبدأ المهرجان مع موسم الربيع وتحتفل به دول أخرى مثل نيبال ودول جنوب آسيا.

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