فيديو. شاهد: إزالة كميات ضخمة من الحطام من موقع الهجوم الدامي على قاعة حفلات في موسكو

تمكنت فرق الإنقاذ الروسية من إخماد الحريق في قاعة مدينة كروكوس واستمرت في إزالة الأنقاض داخل المكان الذي تعرض لأضرار بالغة والذي كان موقع هجوم أدى إلى مقتل 133 شخصاً على الأقل.

وقد تم بالفعل تفكيك وإزالة حوالي 63 متراً مكعباً من الهياكل المنهارة.