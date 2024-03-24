فيديو. مسار الشعلة الأولمبية.. رحلة استثنائية ستستغرق شهرين عبر ربوع فرنسا

جرت أول بروفة لمسار رحلة تتابع الشعلة الأولمبية على بعد مئة كيلومتر خارج باريس. وتُعتبر بمثابة رحلة استثنائية تستغرق شهرين عبر ربوع فرنسا ابتداءً من 8 أيار / مايو، وستُبرز جمال فرنسا وتنوّعها، وتاريخها ومناظرها الطبيعية الخلّابة.

تُعتبر رحلة تتابع الشعلة تقليدًا مميزًا يعود بنا إلى جذور الألعاب الأولمبية. حيث سيتم إيقاد الشعلة الأولى بأشعة الشمس في 16 نيسان / أبريل 2024 خلال مراسم تُقام في حرم مدينة أولمبيا اليونانية، حيث أُقيمت الألعاب الأولمبية القديمة. ستتجه الشعلة الأولمبية بعد ذلك إلى أثينا لتصعد على متن سفينة "بيليم" وتعبر البحر الأبيض المتوسط إلى مرسيليا الفرنسية. وفي 8 أيار / مايو 2024، ستبدأ الشعلة الأولمبية رحلتها الملحمية عبر ربوع فرنسا.

ستمر الشعلة عبر مواقع تراثية مثل جبل سان ميشيل المهيب في نورماندي ومدينة كاركاسون التي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وستسير أيضاً على طول مزارع الكروم الشهيرة ذات النبيذ الأحمر في سان إيميليو وكروم النبيذ الأبيض في شابلي.

وسيشارك إجمالي 10 آلاف شخص في تتابع الشعلة.