فيديو. نبع ناريّ لا ينضب... بركان أيسلندا يواصل لفظ الحمم

استمرت الحمم البركانية في الاندفاع من البركان الذي ثار في جنوب غرب أيسلندا عدة مرات منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتدفقت الحمم البركانية إلى محجر قريب من بلدة غريندافيك. وقال مسؤولون إن الحمم البركانية دخلت المحجر مساء الخميس. وتشهد أيسلندا، التي تقع فوق صفيحة بركانية نشطة في شمال المحيط الأطلسي، ثورانًا بركانيًا منتظمًا ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع تلك الظواهر الطبيعية.

استمرت الحمم البركانية في الاندفاع من البركان الذي ثار في جنوب غرب أيسلندا عدة مرات منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتدفقت الحمم البركانية إلى محجر قريب من بلدة غريندافيك. وقال مسؤولون إن الحمم البركانية دخلت المحجر مساء الخميس. وتشهد أيسلندا، التي تقع فوق صفيحة بركانية نشطة في شمال المحيط الأطلسي، ثورانًا بركانيًا منتظمًا ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع تلك الظواهر الطبيعية.