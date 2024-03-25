فيديو. بعد انقطاع دام 13 عامًا.. باريس تقيم سباق النُدُل الشهير

أقامت العاصمة الفرنسية يوم الأحد سباق النُدُل (جمع نادل) الشهير، بعد انقطاع دام 13 عامًا. وشارك في السباق عشرات الندل الذين يعملون في المطاعم الباريسية الصغيرة التي تُعرف في فرنسا باسم "بيسترو". وبهذا السباق، تريد سلطات المدينة تسليط الضوء على مطاعم البيسترو، التي تُعدّ جانبًا مهمًا من الثقافة الباريسية، أملًا في تنشيط السياسة قبيل بَدْء الألعاب الأولمبية الصيفية.

أقامت العاصمة الفرنسية يوم الأحد سباق النُدُل (جمع نادل) الشهير، بعد انقطاع دام 13 عامًا. وشارك في السباق عشرات الندل الذين يعملون في المطاعم الباريسية الصغيرة التي تُعرف في فرنسا باسم "بيسترو". وبهذا السباق، تريد سلطات المدينة تسليط الضوء على مطاعم البيسترو، التي تُعدّ جانبًا مهمًا من الثقافة الباريسية، أملًا في تنشيط السياسة قبيل بَدْء الألعاب الأولمبية الصيفية.