فيديو. الألوان تُحوّل الأجواء إلى مشهد بهيج في مهرجان هولي في جميع أنحاء الهند

احتفل ملايين الهنود بمهرجان الألوان الذي يُطلق عليه محليا بمهرجان الألوان حيث رقصوا على أنغام الموسيقى الاحتفالية، كما تبادلوا الطعام والشراب، ولطخوا بعضهم البعض بالمساحيق الحمراء والخضراء والزرقاء والصفراء والوردية، ما حول الهواء إلى مشهد بهيج من الألوان.

ويُعرف هولي على نطاق واسع باسم مهرجان الألوان الهندوسي، ويمثل وصول موسم الربيع في الهند ونيبال ودول جنوب آسيا الأخرى بالإضافة إلى الشتات.

إنه يحتفل بالحب الإلهي بين الإله الهندوسي كريشنا وقرينته رادها، ويدل على وقت الولادة والتجديد، واحتضان الطاقة الإيجابية والتخلص من الطاقة السلبية.