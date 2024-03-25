فيديو. مروحيات روسية "أم آي - 35" تقصف مواقع أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريطا مصورا يظهر مروحيات عسكرية من نوع "أن آي-35" وهي تقصف مواقع روسية، مبينة أن عناصر القوات الجوية نفذت بنجاح خوضها المعركة في منطقة كوبيانسك.

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريطا مصورا يظهر مروحيات عسكرية من نوع "أن آي-35" وهي تقصف مواقع روسية، مبينة أن عناصر القوات الجوية نفذت بنجاح خوضها المعركة في منطقة كوبيانسك.