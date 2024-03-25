فيديو. بعد الهجوم الدامي في موسكو.. المئات يضعون الزهور عند نصب تذكاري مؤقت للضحايا

توافد يوم الأحد المئات من الروس إلى موقع الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي في قاعة "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك شمال غرب العاصمة الروسية وأودى بحياة 150 شخصا على الأقل. ووضع الناس باقات الورود والدمى في مكان الحادث تكريمًا لأرواح الضحايا. يأتي ذلك فيما واصل العُمال إزالة الحُطام الذي خلفه الهجوم والحريق الذي اندلع في المجمع.

توافد يوم الأحد المئات من الروس إلى موقع الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي في قاعة "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك شمال غرب العاصمة الروسية وأودى بحياة 150 شخصا على الأقل. ووضع الناس باقات الورود والدمى في مكان الحادث تكريمًا لأرواح الضحايا. يأتي ذلك فيما واصل العُمال إزالة الحُطام الذي خلفه الهجوم والحريق الذي اندلع في المجمع.