فيديو. في عرض طبيعي خلاب.. أسراب الزرزور ترسم "الشمس السوداء" على الحدود الدنماركية الألمانية

شكلت أسراب طيور الزرزور ما يسمى بمشهد "الشمس السوداء" على الحدود الدنماركية الألمانية، وهو المشهد الطبيعي الأكثر شهرة، عندما تهاجر طيور الزرزور خلال فصل الربيع. تطير أسراب الزرزور في تشكيل ضيّق يتغير بين الحين والأخر يشبه السُحب، وعند غروب الشمس، تتجمع طيور الزرزور، وتقوم بحركات دوران مختلف، وهي تعلم أن الأمر مسألة حياة أو موت عندما تتعرض لهجات الطيور الجارحة الجائعة.

شكلت أسراب طيور الزرزور ما يسمى بمشهد "الشمس السوداء" على الحدود الدنماركية الألمانية، وهو المشهد الطبيعي الأكثر شهرة، عندما تهاجر طيور الزرزور خلال فصل الربيع. تطير أسراب الزرزور في تشكيل ضيّق يتغير بين الحين والأخر يشبه السُحب، وعند غروب الشمس، تتجمع طيور الزرزور، وتقوم بحركات دوران مختلف، وهي تعلم أن الأمر مسألة حياة أو موت عندما تتعرض لهجات الطيور الجارحة الجائعة.