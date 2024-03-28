فيديو. ساكنو مبنى دمرته غارة روسية في أوديسا يجتمعون لتأبين الضحايا

وُضعت الزهور والصور والشموع في مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم في غارة جوية روسية في 2 مارس/آذار. فقد قُتل سبعة أشخاص عندما سقط حطام طائرة روسية مسيرة على مبنى سكني ليلاً. وكان من بين القتلى رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر. وقد حضر الذين نجوا من الهجوم لتأبين الضحايا.

وُضعت الزهور والصور والشموع في مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم في غارة جوية روسية في 2 مارس/آذار. فقد قُتل سبعة أشخاص عندما سقط حطام طائرة روسية مسيرة على مبنى سكني ليلاً. وكان من بين القتلى رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر. وقد حضر الذين نجوا من الهجوم لتأبين الضحايا.