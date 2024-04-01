فيديو. شاهد: احتفالات بعيد الفصح وقيامة المسيح في الفلبين وأستراليا وباكستان

احتفلت الفلبين، الدولة الوحيدة ذات الأغلبية الكاثوليكية في آسيا، بعيد الفصح بموكب فجر لإحياء ذكرى قيامة يسوع يوم الأحد.

وفي سيدني الأسترالية، احتفل بعيد الفصح كجزء من الاحتفالات الدينية بنهاية أسبوع الفصح حيث تجمع المصلون في كاتدرائية القديسة مريم الكاثوليكية الرومانية وسط المدينة، وترأس رئيس الأساقفة أنتوني فيشر الحفل.

كما احتفل المسيحيون الباكستانيون بعيد الفصح بقداس تقليدي في العاصمة إسلام آباد، في إطار الاحتفالات الدينية بنهاية أسبوع عيد الفصح. واجتمع المصلون في كنيسة السيدة فاطيما، بقيادة القس الأب دانيال فضل.