أوكرانيا
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فيديو. بعد عامين على دحر المحتل.. الأهالي يحيون ذكرى مذبحة بوتشا في أوكرانيا

في الذكرى الثانية لتحرير مدينة بوتشا الأوكرانية من قبضة الجيش الروسي، اجتمع أهالي ضحايا المدنيين الذين قضوا هناك، في مشهد مؤثر لإحياء ذكرى موتاهم. وتجمع المشيعون حاملين الورود في مقبرة المدينة لتقديم العزاء. وفي كلمة له، أدان عمدة مدينة بوتشا، أناتولي فيدوريك، الهجوم الروسي الذي وصفه بالوحشي والذي أسفر عن مقتل 509  مدنيين أوكرانيين عُزّل، سعوا فقط لحياة آمنة ومستقبل واعد، حسب تعبيره.

في الذكرى الثانية لتحرير مدينة بوتشا الأوكرانية من قبضة الجيش الروسي، اجتمع أهالي ضحايا المدنيين الذين قضوا هناك، في مشهد مؤثر لإحياء ذكرى موتاهم. وتجمع المشيعون حاملين الورود في مقبرة المدينة لتقديم العزاء. وفي كلمة له، أدان عمدة مدينة بوتشا، أناتولي فيدوريك، الهجوم الروسي الذي وصفه بالوحشي والذي أسفر عن مقتل 509  مدنيين أوكرانيين عُزّل، سعوا فقط لحياة آمنة ومستقبل واعد، حسب تعبيره.

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