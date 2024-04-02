فيديو. بعد اعتقالها وتكبيل يديها.. امرأة تستولي على سلاح شرطي وتطلق النار في أكبر سوق في سانتياغو

أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في العاصمة التشيلية سانتياغو، الاثنين، من بينهم مصور شبكة تلفزيون تشيلية، كان ينقل تقارير عن الإجراءات الأمنية الجديدة في أكبر سوق جملة في البلاد. ووقع الحادث حين أمسكت امرأة تم القبض عليها، لأنها كانت تحمل سكيناً عند مدخل سوق لو فاليدور، بسلاح أحد أفراد الأمن الخاص وبدأت في إطلاق النار.وقال خوسيه مانويل ماكنمارا، المدعي العام المسؤول عن التحقيق، إن المرأة، وهي تشيلية عمرها 54 عاماً، كانت تزور المنطقة بانتظام وربما كانت تحت تأثير الكحول. ووقع الحادث في اليوم الذي أطلق فيه السوق إجراءات تجريبية تتطلب تقديم وثيقة تثبت هوية صاحبها قبل الدخول إلى السوق بسبب زيادة عدد الجرائم مؤخرًا.

أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في العاصمة التشيلية سانتياغو، الاثنين، من بينهم مصور شبكة تلفزيون تشيلية، كان ينقل تقارير عن الإجراءات الأمنية الجديدة في أكبر سوق جملة في البلاد. ووقع الحادث حين أمسكت امرأة تم القبض عليها، لأنها كانت تحمل سكيناً عند مدخل سوق لو فاليدور، بسلاح أحد أفراد الأمن الخاص وبدأت في إطلاق النار.وقال خوسيه مانويل ماكنمارا، المدعي العام المسؤول عن التحقيق، إن المرأة، وهي تشيلية عمرها 54 عاماً، كانت تزور المنطقة بانتظام وربما كانت تحت تأثير الكحول. ووقع الحادث في اليوم الذي أطلق فيه السوق إجراءات تجريبية تتطلب تقديم وثيقة تثبت هوية صاحبها قبل الدخول إلى السوق بسبب زيادة عدد الجرائم مؤخرًا.