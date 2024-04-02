فيديو. شاهد: الحريديم يغلقون طريقاً حيوياً في إسرائيل احتجاجاً على محاولات تعديل قانون يعفيهم من التجنيد

أغلق العشرات من اليهود المتدينين "الحريديم" طريقًا في مدينة بني براك بوسط إسرائيل يوم الإثنين احتجاجًا على محاولات تعديل قانون يعفيهم من التجنيد. وقررت المحكمة الأسبوع الماضي تجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية التي لا يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية. ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية. وفي حين يلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلًا منذ عقود.

أغلق العشرات من اليهود المتدينين "الحريديم" طريقًا في مدينة بني براك بوسط إسرائيل يوم الإثنين احتجاجًا على محاولات تعديل قانون يعفيهم من التجنيد. وقررت المحكمة الأسبوع الماضي تجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية التي لا يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية. ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية. وفي حين يلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلًا منذ عقود.