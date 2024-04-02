فيديو. شاهد: احتفالات عيد الفصح في المجر

يظهر الفيديو مجموعة من الرجال يسكبون دلاء من المياه على سيدات باحتفال تقليدي يمارسه سكان قرية هولوكو الواقعة في شمال شرق المجر في عيد الفصح.

ووفقا للتقاليد التي تعود إلى قرون تسكب المياه فقط على النساء في سن الزواج لتنقيتهن وزيادة فرص الزواج.