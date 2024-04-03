فيديو. أين المَخرج؟ حديقة متاهات عملاقة تفتح أبوابها في صربيا

في قلب صربيا، بالقرب من مدينة كراغويفاتش، فتحت حديقة بورا لابيرينث أبوابها لتصبح الحديقة الوحيدة بهذا الحجم في منطقة البلقان. حديقة بورا لابيرينث هي عبارة عن متاهة تحوط ضخمة على مساحة 7000 متر مربع، وتضم مسارات تمتد لمسافة 3.5 كيلومتر. تتفرع هذه المسارات تحت ستة جسور بألوان مختلفة، مما يُتيح احتمالات لا حصر لها للضياع والاستكشاف. وتُعد حديقة بورا لابيرينث أكثر من مجرد متاهة تحوط، فهي تضم أيضا متنزهًا ترفيهيًا يضم ما يصل إلى 192 ترامبولين، مما يجعلها أكبر حديقة ترامبولين في منطقة البلقان، إلى جانب منطقة ألعاب للأطفال ومقهى ومطعم. ومتاهة التحوط هي نوع من الحدائق التي تتكون من ممرات مُحاطة بأشجار أو شجيرات، مصممة خصيصًا لخلق شعور بأن المرء تائه.

في قلب صربيا، بالقرب من مدينة كراغويفاتش، فتحت حديقة بورا لابيرينث أبوابها لتصبح الحديقة الوحيدة بهذا الحجم في منطقة البلقان. حديقة بورا لابيرينث هي عبارة عن متاهة تحوط ضخمة على مساحة 7000 متر مربع، وتضم مسارات تمتد لمسافة 3.5 كيلومتر. تتفرع هذه المسارات تحت ستة جسور بألوان مختلفة، مما يُتيح احتمالات لا حصر لها للضياع والاستكشاف. وتُعد حديقة بورا لابيرينث أكثر من مجرد متاهة تحوط، فهي تضم أيضا متنزهًا ترفيهيًا يضم ما يصل إلى 192 ترامبولين، مما يجعلها أكبر حديقة ترامبولين في منطقة البلقان، إلى جانب منطقة ألعاب للأطفال ومقهى ومطعم. ومتاهة التحوط هي نوع من الحدائق التي تتكون من ممرات مُحاطة بأشجار أو شجيرات، مصممة خصيصًا لخلق شعور بأن المرء تائه.