فيديو. مقتل شخص بعد سقوط جزء من رافعة بناء من مبنى شاهق في فلوريدا

أفاد مسؤولون بأن شخصا قتل وأصيب شخصان آخران بجروح بعد ظهر الخميس عندما سقط جزء من رافعة كانت تعمل بمبنى في وسط مدينة فورت لودردايل في ولاية فلوريدا. وقالت فرق الإنقاذ في المدينة إن العمال كانوا بصدد "تحريك الرافعة" في أثناء تشييد مبنى شاهق عندما انفصل جزء كانوا يريدون إضافته لزيادة ارتفاع الرافعة. وسقط أحد العمال مع الجزء الذي انفصل من الرافعة ما أدى إلى إصابته بجروح، فيما تضررت بعض المركبات.

أفاد مسؤولون بأن شخصا قتل وأصيب شخصان آخران بجروح بعد ظهر الخميس عندما سقط جزء من رافعة كانت تعمل بمبنى في وسط مدينة فورت لودردايل في ولاية فلوريدا. وقالت فرق الإنقاذ في المدينة إن العمال كانوا بصدد "تحريك الرافعة" في أثناء تشييد مبنى شاهق عندما انفصل جزء كانوا يريدون إضافته لزيادة ارتفاع الرافعة. وسقط أحد العمال مع الجزء الذي انفصل من الرافعة ما أدى إلى إصابته بجروح، فيما تضررت بعض المركبات.