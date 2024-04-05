فيديو. زلزال تايوان.. سباق مع الزمن لإنقاذ عشرات المحاصرين في المناطق الجبلية

غداة أعنف زلزال تشهده الجزيرة منذ ربع قرن، يحاول عناصر الإنقاذ في تايوان الخميس، الوصول إلى عشرات الأشخاص المحاضرين. وقد خلفت الهزات 10 قتلى وأكثر من 1050 جريحًا. ولا يزال ما يقرب من 650 شخصًا معزولين عن العالم الخارجي.

ويُرجح أن معايير البناء الصارمة والتوعية الواسعة من مخاطر الكوارث ساهمت على ما يبدو في تفادي كارثة كبرى في الجزيرة.

وتقطعت السبل بمئات الأشخاص في فندق فخم ومركز لأنشطة الشباب قرب حديقة تاروكو الوطنية، بعد أن قُطعت الطرق المؤدية إليها جراء انزلاقات التربة، وتُعرف الحديقة بمنحدراتها وهضابها الخلابة.

ووصف رئيس الفريق الطبي لين يان-يو، الذي تدخل في متنزه تاروكو الوطني، ظروف الإنقاذ بأنها خطيرة للغاية بسبب الأحوال الجوية.