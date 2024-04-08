دمار واسع في خان يونس
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فيديو. بعد خروج القوات الإسرائيلية من المدينة.. الفلسطينيون يعودون إلى منازلهم المدمرة في خان يونس

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مشاهد للعودة الخجولة للحياة في شوارع خان يونس في قطاع غزة وذلك عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها أمس الأحد.

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مشاهد للعودة الخجولة للحياة في شوارع خان يونس في قطاع غزة وذلك عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها أمس الأحد.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع وخان يونس دماراً واسعاً ظهر جلياً بالمشاهد المصورة للمدينة.

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