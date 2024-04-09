فيديو. استعدادات العيد في إندونيسيا على قدم وساق والأسواق التقليدية تغص بالمحتفلين

توافد الإندونيسيون إلى الأسواق التقليدية في جميع أنحاء جاكرتا للتزود بحاجيات العيد الذي من المتوقع أن يحل يوم الأربعاء أو الخميس،اعتمادًا على رؤية الهلال.

في سوق سينين التقليدي، اشترى المتسوقون لحوم البقر والدجاج والخضار ومختلف الحلويات، حيث يعتبر الثلاثاء اليوم الأخير من نشاط السوق قبل أن يعود معظم التجار إلى مسقط رأسهم للاحتفال مع عائلاتهم.

ويتزاحم ملايين الإندونيسيين في محطات الحافلات والقطارات والمطارات والطرق السريعة أثناء توجههم إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعيد الفطر، وتتوقع وزارة النقل والمواصلات أكبر حركة للناس في تاريخ إندونيسيا.