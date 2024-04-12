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أحد الجراء الذين تم إنقاذهم
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فيديو. تحت أنظار أمهم.. إنقاذ خمسة جراء من حريق اندلع في مبنى بأوكرانيا

أنقذ رجال الأطفاء خمسة جراء أثناء قيامهم بإخماد حريق في مبنى في مدينة سوي الأوكرانية. وكانت أمهم تراقب عملية الإنقاذ.  وقالت خدمة الإنقاذ في بيان إن جميع الجراء لم يصابوا بأذى وتم إعادة لم شملهم بأمهم، التي أخذتهم بدورها إلى مكانهم الجديد.

أنقذ رجال الأطفاء خمسة جراء أثناء قيامهم بإخماد حريق في مبنى في مدينة سوي الأوكرانية. وكانت أمهم تراقب عملية الإنقاذ.  وقالت خدمة الإنقاذ في بيان إن جميع الجراء لم يصابوا بأذى وتم إعادة لم شملهم بأمهم، التي أخذتهم بدورها إلى مكانهم الجديد.

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