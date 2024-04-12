فيديو. ذوبان الثلوج المفاجئ يتسبب في أسوأ فيضانات منذ عقود.. والمياه تغمر 12 ألف منزل في روسيا

حذّر حاكم منطقة أورينبورغ الروسية، التي ضربتها فيضانات شديدة يوم الخميس، من حدوث المزيد من الفيضانات حيث من المتوقع أن يصل منسوب المياه في نهر الأورال إلى ذروته خلال الليل.

وفي حديثه خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال حاكم إقليم أورينبورغ دينيس باسلر إن التوقعات تشير إلى زيادة أخرى في منسوب المياه خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضح: "الوضع الأكثر صعوبة اليوم هو في أورينبورغ حيث وصل منسوب المياه في نهر الأورال إلى 10 أمتار و77 سم، وهو الحد الأقصى القياسي في تاريخ المراقبة"

ولاحقاً أعلنت السلطات الروسية أن الفيضانات غمرت 12 ألف منزل.

وتسببت الفيضانات في منطقة أورينبورغ بالقرب من الحدود الروسية مع كازاخستان في إجلاء آلاف الأشخاص بعد انهيار سد يوم السبت، وأعلنت الحكومة الروسية حالة الطوارئ.