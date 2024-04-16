فيديو. فيضانات تضرب منطقتي تومسك وكورغان في روسيا

وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية أن أكثر من 15 ألف منزل غمرته المياه في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت لقطات من التلفزيون الحكومي أن مستويات المياه لا تزال مرتفعة في منطقتي تومسك وكورغان مع اتخاذ المزيد من الاستعدادات.