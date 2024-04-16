أحد السكان المحليين يركب قاربًا في شارع غمرته المياه في أورينبورغ روسيا
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فيديو. فيضانات تضرب منطقتي تومسك وكورغان في روسيا

وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية أن أكثر من 15 ألف منزل غمرته المياه في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة. 

وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية أن أكثر من 15 ألف منزل غمرته المياه في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة. 

وأظهرت لقطات من التلفزيون الحكومي أن مستويات المياه لا تزال مرتفعة في منطقتي تومسك وكورغان مع اتخاذ المزيد من الاستعدادات.

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