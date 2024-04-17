فيديو. الشرطة البلجيكية تمنع مؤتمرًا لليمين المتطرف الأوروبي

قرر عمدة محلي منع عقد مؤتمر للمحافظين الأوروبيين في بروكسل، لأن المخاوف من حدوث مظاهرة مضادة قد تضر بالسلامة العامة.

وأمر أمير كير، عمدة بلدية سان جوس في بروكسل، الشرطة بمنع الناس من دخول المكان الذي كان من المقرر أن يتحدث فيه عضو البرلمان الأوروبي السابق نايجل فاراج، ووزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا بريفرمان والسياسي اليميني المتطرف والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية إريك زمور.

واضطر المؤتمر الذي استمر يومين حول "الحفاظ على الدولة القومية في أوروبا" إلى تغيير موقعه ثلاث مرات قبل الحدث، بسبب مخاوف أصحاب المكان وممثلي المدينة.