فيديو. اليأس يطغى على مخيم غوما للنازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للصراع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك أثناء زيارته لمخيم للنازحين في غوما. وقد أُجبر آلاف الكونغوليين على الفرار من منازلهم بسبب الصراع بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة 23 آذار/مارس، مما أدى إلى ما وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأنه أحد أسوأ أزمات النزوح في العالم. وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا و"معاونيها" من حركة 23 مارس بالرغبة في السيطرة على معادن شرق الكونغو. وتدّعي حركة 23 مارس أنها تدافع عن شريحة مهددة من السكان وتطالب بإجراء مفاوضات، وهو ما ترفضه كينشاسا، مستبعدة إجراء مناقشات مع "الإرهابيين".

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للصراع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك أثناء زيارته لمخيم للنازحين في غوما. وقد أُجبر آلاف الكونغوليين على الفرار من منازلهم بسبب الصراع بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة 23 آذار/مارس، مما أدى إلى ما وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأنه أحد أسوأ أزمات النزوح في العالم. وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا و"معاونيها" من حركة 23 مارس بالرغبة في السيطرة على معادن شرق الكونغو. وتدّعي حركة 23 مارس أنها تدافع عن شريحة مهددة من السكان وتطالب بإجراء مفاوضات، وهو ما ترفضه كينشاسا، مستبعدة إجراء مناقشات مع "الإرهابيين".