فيديو. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون بين جامعتهم وإسرائيل

وقعت صدامات بين مجموعة من الطلبة مع الشرطة الإيطالية في روما، احتجاجا على التعاون الأكاديمي لجامعة لاسابينزا الإيطالية مع إسرائيل، وحاول المحتجون اقتحام اجتماع مجلس الشيوخ الأكاديمي يوم الثلاثاء. وأسفرت الصدامات عن إصابة العديد من الطلبة وضباط الشرطة بجروح، وأدت إلى اعتقال اثنين من المتظاهرين. وتحول الاحتجاج إلى صدامات، بعد أن قرر مجلس الشيوخ الأكاديمي لجامعة لاسابينزا في روما تأكيد التعاون مع الجامعات الإسرائيلية. وقد أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في بيان لها عن تضامنها مع قوات الشرطة، وقالت إنها تدين الاحتجاج العنيف للطلبة.

وقعت صدامات بين مجموعة من الطلبة مع الشرطة الإيطالية في روما، احتجاجا على التعاون الأكاديمي لجامعة لاسابينزا الإيطالية مع إسرائيل، وحاول المحتجون اقتحام اجتماع مجلس الشيوخ الأكاديمي يوم الثلاثاء. وأسفرت الصدامات عن إصابة العديد من الطلبة وضباط الشرطة بجروح، وأدت إلى اعتقال اثنين من المتظاهرين. وتحول الاحتجاج إلى صدامات، بعد أن قرر مجلس الشيوخ الأكاديمي لجامعة لاسابينزا في روما تأكيد التعاون مع الجامعات الإسرائيلية. وقد أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في بيان لها عن تضامنها مع قوات الشرطة، وقالت إنها تدين الاحتجاج العنيف للطلبة.