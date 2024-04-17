فيديو. إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في اليونان

قامت الممثلة ماري مينا اليونانية بإيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 كالمعتاد ليبدأ مسار الشعلة من اليونان إلى فرنسا.
وسيتم إيقاد الشعلة في باريس خلال حفل الافتتاح. وستستضيف فرنسا الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بعد عامي 1900 و1924.
قامت الممثلة ماري مينا اليونانية بإيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 كالمعتاد ليبدأ مسار الشعلة من اليونان إلى فرنسا.
قامت الممثلة ماري مينا اليونانية بإيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 كالمعتاد ليبدأ مسار الشعلة من اليونان إلى فرنسا.
وسيتم إيقاد الشعلة في باريس خلال حفل الافتتاح. وستستضيف فرنسا الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بعد عامي 1900 و1924.