فيديو. الثلوج تتساقط على مرتفعات صربيا والبوسنة

تساقطت الثلوج في منطقة البلقان بعد أسبوع واحد من ارتفاع درجات الحرارة، لكن تغيرا مفاجئا في الطقس أدى إلى نزول الزائر الأبيض.وغطت الثلوج المناطق الجبلية في البوسنة وصربيا وكذلك سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك يوم الأربعاء. وضربت الثلوج سلوفينيا وكرواتيا أيضا يوم الثلاثاء.

تساقطت الثلوج في منطقة البلقان بعد أسبوع واحد من ارتفاع درجات الحرارة، لكن تغيرا مفاجئا في الطقس أدى إلى نزول الزائر الأبيض.

وغطت الثلوج المناطق الجبلية في البوسنة وصربيا وكذلك سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك يوم الأربعاء. وضربت الثلوج سلوفينيا وكرواتيا أيضا يوم الثلاثاء.