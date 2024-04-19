فيديو. جهود لا تنضب من أجل مساعدة أوكرانيا داخل حلف الأطلسي

اجتمع رؤساء وزراء جمهورية التشيك وهولندا والدنمارك مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الأربعاء في بروكسل، لمناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي، وأكد جميع القادة الحاجة الماسة لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي. وأشاد ستولتنبرغ بالتزام الدنمارك تجاه أوكرانيا وكذلك الحفاظ على قدرتها الدفاعية الخاصة بها، وقال: "نحن نتفق أيضًا على أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم مالي، يمكن التخطيط له على المدى الطويل، وسنواصل العمل على ذلك على وجه السرعة".

اجتمع رؤساء وزراء جمهورية التشيك وهولندا والدنمارك مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الأربعاء في بروكسل، لمناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي، وأكد جميع القادة الحاجة الماسة لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي. وأشاد ستولتنبرغ بالتزام الدنمارك تجاه أوكرانيا وكذلك الحفاظ على قدرتها الدفاعية الخاصة بها، وقال: "نحن نتفق أيضًا على أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم مالي، يمكن التخطيط له على المدى الطويل، وسنواصل العمل على ذلك على وجه السرعة".