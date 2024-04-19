فيديو. أضواء الشفق القطبي تتلألأ في سماء بركان آيسلندا الثائر

أظهر مقطع فيديو بفواصل زمنية متتابعة أضواء الشفق القطبي وهي تتلألأ في السماء، فوق بركان في غريندافيك جنوب غرب آيسلندا، حيث ثار البركان ثار أربع مرات في الأشهر الأخيرة مرسلًا الحمم البركانية، وهو مستمر في الثوران لكن نشاطه يتضاءل ببطء. وأصبح الثوران الحالي للبركان، المستمر الآن لمدة 28 يومًا، ثاني أطول ثوران رسمي من بين السبعة التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية، بعد ثوران بركان فاغرادالسفجال الذي استمر ستة أشهر في عام 2021. وتثور فوهة بركان واحدة فقط في الوقت الحالي وينحصر تدفق الحمم النشطة بعيدًا عن أي بنية تحتية.

أظهر مقطع فيديو بفواصل زمنية متتابعة أضواء الشفق القطبي وهي تتلألأ في السماء، فوق بركان في غريندافيك جنوب غرب آيسلندا، حيث ثار البركان ثار أربع مرات في الأشهر الأخيرة مرسلًا الحمم البركانية، وهو مستمر في الثوران لكن نشاطه يتضاءل ببطء. وأصبح الثوران الحالي للبركان، المستمر الآن لمدة 28 يومًا، ثاني أطول ثوران رسمي من بين السبعة التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية، بعد ثوران بركان فاغرادالسفجال الذي استمر ستة أشهر في عام 2021. وتثور فوهة بركان واحدة فقط في الوقت الحالي وينحصر تدفق الحمم النشطة بعيدًا عن أي بنية تحتية.