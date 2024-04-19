فيديو. إيرانيون يملأون شوارع طهران ويرددون "الموت لإسرائيل" بعد ساعات من تنفيذ تل أبيب غارة جوية على أصفهان

هتف المصلون الذين احتشدوا في طهران الجمعة: "الموت لإسرائيل"، بعد ساعات من تنفيذ تل أبيب غارة جوية يرجح أنها نفذت بطائرات مسيرة على أصفهان. وللتصدي للهجوم، أطلقت القوات الإيرانية دفاعاتها في قاعدة جوية رئيسية، وموقع نووي بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد. وجاء ذلك بعد أيام من هجوم طهران غير المسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

هتف المصلون الذين احتشدوا في طهران الجمعة: "الموت لإسرائيل"، بعد ساعات من تنفيذ تل أبيب غارة جوية يرجح أنها نفذت بطائرات مسيرة على أصفهان. وللتصدي للهجوم، أطلقت القوات الإيرانية دفاعاتها في قاعدة جوية رئيسية، وموقع نووي بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد. وجاء ذلك بعد أيام من هجوم طهران غير المسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.