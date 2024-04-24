والدة الفلسطيني شادي جلايطة (44 عاماً) تبكي عند وصول جثمان ابنها إلى منزل العائلة لإلقاء النظرة الأخيرة خلال جنازته في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
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فيديو. يوميات الواقع الفلسطيني الأليم: جنازة في الضفة الغربية وقصف على غزة بالتزامن مع إسقاط جوي للمعونات

شارك المئات من المشيعين يوم الثلاثاء في جنازة جابت شوارع مدينة أريحا بالضفة الغربية، وشُّيع فيها جثمان رجل فلسطيني يبلغ من العمر 44 عامًا قتله الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة للمدينة. أما في قطاع غزة، فقد استمر القصف الإسرائيلي العنيف دون هوادة، وتزامنًا مع ذلك، أنزلت طائرات معونات غذائية من الجو على القطاع الذي يعاني فيه مئات الآلاف من الجوع ونقص الحاد في المواد الأساسية.

شارك المئات من المشيعين يوم الثلاثاء في جنازة جابت شوارع مدينة أريحا بالضفة الغربية، وشُّيع فيها جثمان رجل فلسطيني يبلغ من العمر 44 عامًا قتله الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة للمدينة. أما في قطاع غزة، فقد استمر القصف الإسرائيلي العنيف دون هوادة، وتزامنًا مع ذلك، أنزلت طائرات معونات غذائية من الجو على القطاع الذي يعاني فيه مئات الآلاف من الجوع ونقص الحاد في المواد الأساسية.

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