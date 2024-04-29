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الولايات المتحدة
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فيديو. الأعاصير في أوكلاهوما تخلف دمارًا واسعًا وقتيلين وتحذيرات من وقوع فيضانات في ولايات أخرى

كان سكان مدينة سلفر جنوب ولاية أوكلاهوما من بين عديد المناطق التي شهدت دمارًا واسعًا، بسبب العواصف التي ضربتها حَسَبَ مكتب إدارة الطوارئ في أوكلاهوما، حيث شوهدت جدران المباني المنهارة والأنابيب المحطمة والشاحنات المنقلبة، في أحد الشوارع التي تؤوي محالّ تجارية. وبعد أن لقي شخصان حتفهما بسبب الأعاصير، بدات فرق الطوارئ بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحلات التجارية، من جرّاءِ الرياح العاتية والبرد والفيضانات. وكانت عشرات الأعاصير خلفت دمارًا كبيرًا في الولاية الأمريكية منذ يوم الجمعة، مع إصدار تحذيرات من وقوع فيضانات في ولايات أخرى، منها كنساس وميسوري وأركانسو وتكساس.

كان سكان مدينة سلفر جنوب ولاية أوكلاهوما من بين عديد المناطق التي شهدت دمارًا واسعًا، بسبب العواصف التي ضربتها حَسَبَ مكتب إدارة الطوارئ في أوكلاهوما، حيث شوهدت جدران المباني المنهارة والأنابيب المحطمة والشاحنات المنقلبة، في أحد الشوارع التي تؤوي محالّ تجارية. وبعد أن لقي شخصان حتفهما بسبب الأعاصير، بدات فرق الطوارئ بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحلات التجارية، من جرّاءِ الرياح العاتية والبرد والفيضانات. وكانت عشرات الأعاصير خلفت دمارًا كبيرًا في الولاية الأمريكية منذ يوم الجمعة، مع إصدار تحذيرات من وقوع فيضانات في ولايات أخرى، منها كنساس وميسوري وأركانسو وتكساس.

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