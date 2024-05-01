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مواجهات في باريس بين الشرطة ومتظاهرين في يوم عيد العمال
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فيديو. مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في باريس خلال عيد العمال.. وفلسطين حاضرة هنا أيضا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين خرجوا في مسيرات للمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور.

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين خرجوا في مسيرات للمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور.

وانضمت إلى المظاهرة جماعات مؤيدة للفلسطينيين وناشطين مناهضين للألعاب الأولمبية، مرددين شعارات تستنكر ما يحدث في غزة ومطالبين بوقف الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل والتي قتلت أكثر من 34 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

ويتم الاحتفال بيوم العمال، الذي يصادف الأول من أيار / مايو من كل عام، في مختلف دول العالم، وذلك للاحتفاء بإنجازات ومساهمات الطبقة العاملة.

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