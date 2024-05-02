فيديو. بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه..شرطة جورجيا تفرّق المتظاهرين بعد دعم البرلمان لقانون مثير للجدل

خرج المتظاهرون المناهضون لمشروع قانون شفافية النفوذ الأجنبي إلى الشوارع مجددا مساء الأربعاء، للتظاهر ضدّ مشروع قانون حزب "الحلم الجورجي"، الحاكم والذي يُلزم المنظمات ذات التمويل الأجنبي بتسجيل أنشطتها.

ووقعت اشتباكات بين آلاف المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب أمام البرمان بشارع روستافيلي، أثناء مناقشة النواب وإقرارهم لمشروع القانون من خلال قراءة ثانية بموافقة 83 صوتًا مقابل رفضه من طرف 23 نائبا.

وأشارت السلطات إلى محاولة بعض المتظاهرين تحطيم البوابات الحديدية للهيئة التشريعية، وإهانة عناصر الشرطة المنتشرة داخل المبنى لأسباب أمنية. وأغلق المتظاهرون أحد المداخل وأقاموا متاريس، ورموا الزجاجات والحجارة في ساحة البرلمان.

وأصيب ثمانية مدنيين، فيما اعتقلت قوات الأمن عشرات الأشخاص، قالت إنهم كانوا في حالة سكر واعتدوا على رجال الأمن.