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موقع القصف الروسي
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فيديو. روسيا تقصف أوديسا بصاروخ باليستي.. حريق ضخم وعشرات الجرحى

كافح رجال الإطفاء الأوكرانيين من أجل إخماد الحرائق الناتجة عن القصف الروسي على مدينة أوديسا.

كافح رجال الإطفاء الأوكرانيين من أجل إخماد الحرائق الناتجة عن القصف الروسي على مدينة أوديسا.

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية، أن 14 شخصا أصيبوا بعد سقوط صاروخ باليستي روسي على المدينة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

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