فيديو. المكسيك تحتفل بذكرى انتصارها على فرنسا عام 1862

احتفى مئات الأشخاص، في العاصمة المكسيكية، بذكرى انتصار قواتهم عام 1862 على القوات الفرنسية في معركة بويبلا.وأعاد المشاركون تمثيل المعركة في عرض يقام سنويًا في مدينة بويبلا بوسط المكسيك تخليداً لذكرى النصر، حيث يرتدي المشاركون زيّ الجيش الفرنسي والمكسيكي التاريخي.

احتفى مئات الأشخاص، في العاصمة المكسيكية، بذكرى انتصار قواتهم عام 1862 على القوات الفرنسية في معركة بويبلا.

وأعاد المشاركون تمثيل المعركة في عرض يقام سنويًا في مدينة بويبلا بوسط المكسيك تخليداً لذكرى النصر، حيث يرتدي المشاركون زيّ الجيش الفرنسي والمكسيكي التاريخي.