Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
أشخاص يشاركون في إعادة تمثيل معركة بويبلا خلال احتفال سينكو دي مايو في مكسيكو سيتي
no comment

فيديو. المكسيك تحتفل بذكرى انتصارها على فرنسا عام 1862

احتفى مئات الأشخاص، في العاصمة المكسيكية، بذكرى انتصار قواتهم عام 1862 على القوات الفرنسية في معركة بويبلا.وأعاد المشاركون تمثيل المعركة في عرض يقام سنويًا في مدينة بويبلا بوسط المكسيك تخليداً  لذكرى النصر، حيث يرتدي المشاركون زيّ الجيش الفرنسي والمكسيكي التاريخي.

احتفى مئات الأشخاص، في العاصمة المكسيكية، بذكرى انتصار قواتهم عام 1862 على القوات الفرنسية في معركة بويبلا.
وأعاد المشاركون تمثيل المعركة في عرض يقام سنويًا في مدينة بويبلا بوسط المكسيك تخليداً  لذكرى النصر، حيث يرتدي المشاركون زيّ الجيش الفرنسي والمكسيكي التاريخي.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات