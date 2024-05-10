ألقت الشرطة الهولندية القبض على عشرات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين خلال محاولتها فض اعتصام طلاب داعمين لغزة في جامعة أمستردام يوم الأربعاء. ويوثق مقطع مصور عناصر الأمن وهم يحاولون إزالة الخيم ويواجهون بعض المتظاهرين مستخدمين العصي لتفريقهم قبل اعتقالهم.
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فيديو. باستخدام العصي..الشرطة الهولندية تفض اعتصام جامعة أمستردام وتعتقل عشرات الطلاب الداعمين لغزة
ألقت الشرطة الهولندية القبض على عشرات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين خلال محاولتها فض اعتصام طلاب داعمين لغزة في جامعة أمستردام يوم الأربعاء. ويوثق مقطع مصور عناصر الأمن وهم يحاولون إزالة الخيم ويواجهون بعض المتظاهرين مستخدمين العصي لتفريقهم قبل اعتقالهم.