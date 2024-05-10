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رجال الإطفاء يخمدون حريقًا بعد إصابة منزل بقصف روسي في خاركيف، أوكرانيا، 4 مايو، 2024
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فيديو. حريق في منطقة سكنية بخاركيف إثر غارة روسية على أوكرانيا

أعلن مسؤولون محليون أن شخصين تلقيا العلاج وتضررت بعض المنازل، إثر غارات روسية على منطقة سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية، تسببت في اندلاع حرائق صباح الجمعة. ووفقًا لمحافظ المدينة، أوليه سينهوبوف، أصيب طفل عمره 11 عاماً وسيدة عمرها 72 عاماً من جراء الهجوم. وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن رجال الإطفاء تعاملوا مع  النيران المشتعلة في المباني السكنية على مساحة 1000 متر مربع في خاركيف، حيث عملت الطواقم على مساعدة السكان بعد الهجوم.

أعلن مسؤولون محليون أن شخصين تلقيا العلاج وتضررت بعض المنازل، إثر غارات روسية على منطقة سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية، تسببت في اندلاع حرائق صباح الجمعة. ووفقًا لمحافظ المدينة، أوليه سينهوبوف، أصيب طفل عمره 11 عاماً وسيدة عمرها 72 عاماً من جراء الهجوم. وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن رجال الإطفاء تعاملوا مع  النيران المشتعلة في المباني السكنية على مساحة 1000 متر مربع في خاركيف، حيث عملت الطواقم على مساعدة السكان بعد الهجوم.

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