فيديو. احتجاج في جورجيا ضد إقرار قانون يخص التمويل الخارجي لوسائل الإعلام والمنظمات

حاولت الشرطة الجورجية تفريق تجمع احتجاجي أمام مقر البرلمان في العاصمة تبيليسي، وذلك قبيل اجتماع اللجنة القانونية البرلمانية لمناقشة مشروع قانون النفوذ الأجنبي. ويرى المنتقدون لمشروع القانون تهديدًا لحرية الإعلام، وتهديدا لتطلعات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويطالب مشروع القانون وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية بالتسجيل على أنها "تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية"، إذا كانت نسبة تمويلها من الخارج يفوق 20%. ويقول الحزب الحاكم إن مشروع القانون ضروري لوقف ما يعتبره تأثيرًا مزعزعا لاستقرار المشهد السياسي في البلاد. أما المعارضة فتصف مشروع القانون "بالقانون الروسي" لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة.

حاولت الشرطة الجورجية تفريق تجمع احتجاجي أمام مقر البرلمان في العاصمة تبيليسي، وذلك قبيل اجتماع اللجنة القانونية البرلمانية لمناقشة مشروع قانون النفوذ الأجنبي. ويرى المنتقدون لمشروع القانون تهديدًا لحرية الإعلام، وتهديدا لتطلعات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويطالب مشروع القانون وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية بالتسجيل على أنها "تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية"، إذا كانت نسبة تمويلها من الخارج يفوق 20%. ويقول الحزب الحاكم إن مشروع القانون ضروري لوقف ما يعتبره تأثيرًا مزعزعا لاستقرار المشهد السياسي في البلاد. أما المعارضة فتصف مشروع القانون "بالقانون الروسي" لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة.