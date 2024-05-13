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مكان انهيار قسم من بناية في مدينة بيلغورود الروسية. 2024/05/12
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فيديو. الهجوم "الأكثر دموية" على مدينة بيلغورود الروسية.. قتلى وجرحى جراء قصف طال مبنى سكنيا

في واحدة من أكثر الهجمات دموية حتى الآن على منطقة بيلغورود، شنت أوكرانيا ما قال مسؤولون روس إنه هجوم صاروخي ضخم شمل صواريخ توشكا الباليستية ونظامي إطلاق الصواريخ المتعددة أدلر وآر.إم-70 فامباير.

في واحدة من أكثر الهجمات دموية حتى الآن على منطقة بيلغورود، شنت أوكرانيا ما قال مسؤولون روس إنه هجوم صاروخي ضخم شمل صواريخ توشكا الباليستية ونظامي إطلاق الصواريخ المتعددة أدلر وآر.إم-70 فامباير.

وبثت القناة التلفزيونية الحكومية الروسية "رو-آر تي آر" أمس الأحد لقطات من مكان انهيار قسم من بناية في مدينة بيلغورود الحدودية، حيث قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون بجروح. وألقى مسؤولون باللوم على الجانب  الأوكراني بخصوص قصف المبنى، المكون من عشرة طوابق وتدميره، غير أن كييف لم تعترف أبدا بالمسؤولية عن الهجمات على الأراضي الروسية أو شبه جزيرة القرم. إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 صاروخاً و31 طائرة مُسيرة أطلقتها أوكرانيا على الأراضي الروسية خلال ليل الاحد.

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