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تظاهرات في نيجيريا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الكهرياء- 13 آيار 2024
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فيديو. النقابات العمالية في نيجيريا تنظم تظاهرات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الكهرباء

نظمت النقابات العمالية في نيجيريا احتجاجات على مستوى البلاد، الاثنين، بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، بعد إلغاء الدعم من قبل حكومة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وقالت السلطات إن أسعار الكهرباء ارتفعت لأكثر من الضعف بالنسبة لبعض المستهلكين في نيسان/ أبريل. وستوفر الحكومة هذا العام، دعماً لا يقل عن 788 مليون دولار. وهذا هو أحدث إجراء تتخذه حكومة الرئيس بولا تينوبو لخفض التكاليف في الوقت الذي تعاني فيه أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، من انخفاض الإيرادات بسبب تضاؤل الاستثمارات وسرقة النفط المزمنة.

نظمت النقابات العمالية في نيجيريا احتجاجات على مستوى البلاد، الاثنين، بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، بعد إلغاء الدعم من قبل حكومة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وقالت السلطات إن أسعار الكهرباء ارتفعت لأكثر من الضعف بالنسبة لبعض المستهلكين في نيسان/ أبريل. وستوفر الحكومة هذا العام، دعماً لا يقل عن 788 مليون دولار. وهذا هو أحدث إجراء تتخذه حكومة الرئيس بولا تينوبو لخفض التكاليف في الوقت الذي تعاني فيه أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، من انخفاض الإيرادات بسبب تضاؤل الاستثمارات وسرقة النفط المزمنة.

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