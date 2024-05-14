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ماركو فورست وماركو فالتنسبيل نمساويان من فريق ريد بول
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فيديو. نجاح أول رحلة تحليق بالبدلة المجنّحة في العالم عبر جسر لندن

قفز ماركو فورست، 33 عاماً، وماركو فالتنسبيل، 39 عاماً، النمساويان من فريق ريد بول بالمظلات، من طائرة هليكوبتر على ارتفاع 3000 قدم صباح الأحد، وغطسا إلى ارتفاع 35 متراً فوق نهر التايمز. وقد حلقا عبر جسر البرج وأكملا مناورة معقدة تُعرف باسم "الشعلة"، ليرتفعا مرة أخرى إلى ارتفاع 80 متراً، وهو الارتفاع المطلوب لفتح مظلاتهما قبل الهبوط بأمان. واستغرقت الرحلة، منذ الإقلاع حتى الهبوط، 45 ثانية، وقطعت مسافة 1.2 كيلومتر ووصلت سرعتها القصوى إلى 246 كيلومترًا في الساعة.

قفز ماركو فورست، 33 عاماً، وماركو فالتنسبيل، 39 عاماً، النمساويان من فريق ريد بول بالمظلات، من طائرة هليكوبتر على ارتفاع 3000 قدم صباح الأحد، وغطسا إلى ارتفاع 35 متراً فوق نهر التايمز. وقد حلقا عبر جسر البرج وأكملا مناورة معقدة تُعرف باسم "الشعلة"، ليرتفعا مرة أخرى إلى ارتفاع 80 متراً، وهو الارتفاع المطلوب لفتح مظلاتهما قبل الهبوط بأمان. واستغرقت الرحلة، منذ الإقلاع حتى الهبوط، 45 ثانية، وقطعت مسافة 1.2 كيلومتر ووصلت سرعتها القصوى إلى 246 كيلومترًا في الساعة.

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